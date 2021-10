French Bee : "nous avons une vrai place à prendre sur les Etats-Unis"

TourMaG - Marc Rochet nous a confié l’année dernière que vous aviez développé tout ce qu’il faut pour être présent sur le marché américain et que vous aviez des projets sur les Etats Unis… Pouvez vous nous en dire plus ?



Sophie Hocquez : Tout ce que je peux vous dire à ce jour c’est que nous avons un A350-1000 qui arrive mi-décembre et un deuxième en milieu d’année 2022 et qu’il va falloir les faire voler….



TourMaG - Sur des destination encore à définir ?



Sophie Hocquez : Le monde est vaste…