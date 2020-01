French Tech 120 : quelles sont les start-up du tourisme à intégrer l'indice ?

Nicolas Brumelot, PDG de MisterFly, s’en réjouit : " Nous sommes très fiers de faire partie de la 1ère promotion de la FT120 et d’être ainsi encore reconnu pour notre hypercroissance et être encore désigné pour être un porte-drapeau de la Tech française.



Ce programme nous permettra de soutenir notre croissance tant sur le marché français qu’à l’international ! "



" Nous sommes ravis d’intégrer ce groupe d’entreprises prestigieuses.



C’est une reconnaissance du travail de toute une équipe, de notre volonté d’innovation permanente et de notre potentiel de croissance en France et à l’étranger.



Nous allons pouvoir continuer à accélérer pour faire vivre notre triptyque technologie + sourcing et expertise produits + service, " confie Erwan Corre, cofondateur et directeur de la stratégie de Worldia.