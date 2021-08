Fuguer sur les chemins de campagne

Les campagnes du Pays de Caux et du Pays de Bray invitent le voyageur à une parenthèse propice à ralentir, à respirer, à s’évader, à s’amuser.Entre Seine et mer, le vaste, parsemé de petits fleuves, de clos-masures, de colombiers, de champs de lin est une terre authentique pleine de charme et de sérénité. Il s’étend jusqu’au, véritable image d’Épinal de la, avec ses vallons, ses collines, ses corps de ferme à colombage, ses forêts, ses rivières et ses villages.Il suffit d’observer pour profiter du dépaysement, être en harmonie avec soi, apprécier les paysages et les rencontres, l’esprit chaleureux et la sincérité qui s’en dégagent.