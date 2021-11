GUILLAUME ZAFFARONI

Après ses premières expériences dans le tourisme, il se lance dans le montage de voyage sur mesure en indépendant en Asie du Sud-Est, notamment sur le Népal, la Thaïlande et le Cambodge.



Depuis, l'envie d'entreprendre ne le quittera plus. Il gère le réceptif et la centrale de réservation de la Grave la Meige pendant un temps.(le paradis des freeriders).



Il est ensuite responsable des ventes chez SLD Voyages à Lyon et touche principalement au tourisme de groupe pendant quelques années avant de revenir dans le sud.



2015 - Responsable du développement de la cellule Grand sud chez SLD.



En 2019 il décide de créer WAG.travel avec 2 co-fondateurs. La startup développe un système d'hyperpersonnalisation de la navigation qui permet aux professionnels du tourisme de prédire en temps réel les intentions d'achat de leurs internautes et reconfigure automatiquement leurs sites web en fonction.