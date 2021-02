Géographie de la Mongolie

La Mongolie représente un haut plateau incliné de l’ouest à l’est dans un contour de la chaine des monts Altaï à l’ouest, la taïga voisinant avec la Sibérie au nord, les steppes infinies à l’est et le Désert de Gobi au sud.



Le point culminant dans l’Altaï est de 4374m alors que le point le plus bas se trouve à 552 m à l’est du pays.



En parlant de la caractéristique météorologique, la Mongolie est un pays du vent à cause du fait que les 80% de son territoire sont à une altitude plus de 1000 m. Le climat y est le plus continental avec une forte différence de température causée par le changement net entre les 4 saisons. L’été en Mongolie est court et sec (juin-mi-aout) alors que l’hiver est long et rude (novembre-avril).