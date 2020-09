Georges Sans nommé directeur de la stratégie de la start-up Tictactrip

Dans un journal sportif, en cette période des transferts, notre confrère dirait alors que c'est " un gros coup réalisé par Tictactrip ."



Et en effet, ça y ressemble. La start-up fondée, il y a seulement 3 ans vient de débaucher un collaborateur à l'un des acteurs en ligne les plus puissant et dynamique d'Europe.



Georges Sans, anciennement responsable de la communication de Kiwi.com, a décidé de rejoindre Tictactrip.



Au sein de la jeune pousse, Georges Sans s'occupera de la stratégie commerciale de la jeune pousse, et donc du positionnement de la marque, l'acquisition et la rétention des clients ainsi que les partenariats stratégiques.



" Nous sommes ravis qu’un leader du calibre de Georges rejoint l’équipe de Tictactrip.eu, avec sa longue et riche expérience dans la création de marques centrées sur le consommateur et sa connaissance du e-travel au niveau global.



Georges sera d'une valeur inestimable et s’inscrit parfaitement dans notre vision de devenir le leader Européen du transport terrestre, " ont déclaré Hugo Bazin et Simon Robain, les cofondateurs de Tictactrip.eu.