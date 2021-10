Get your Group, agence réceptive franco-allemande pour l‘Europe centrale

Nouveau et révolutionnaire, le configurateur de voyage "Trip Configurator"

Créez votre compte maintenant, c'est gratuit

Ces dernières années, l'Allemagne est devenue une destination de voyage incontournable pour les Français. Plus de 40 sites classés au patrimoine mondial de l‘UNESCO, d‘innombrables monuments culturels, des paysages magnifiques et des villes romantiques vous attendent entre Hambourg, Berlin, Munich, la vallée du Rhin, les Alpes et la Forêt Noire. Vous serez également surpris par la gastronomie. Tout cela à un rapport qualité-prix étonnamment intéressant!Nos programmes sont naturellement modulables, selon vos souhaits et votre budget. Si vous ne trouvez pas votre bonheur en brochure, nous vous faisons parvenir une offre sur mesure, selon vos besoins, grâce à notre expertise en tant que spécialiste - ou vous utilisez notre configurateur de voyage.Crée en 2014 par Touren Service, Get your Group est la plateforme en ligne pour la création de voyages à la carte et la réservation de séjours groupes en Europe.- Créez votre voyage à partir d'un grand choix d'hôtels, de prestations et activités complémentaires.- Visualisez les disponibilités en direct- Comparez les prestations et les tarifs- Réservez en ligne- Recevez une confirmation de réservation par email avec tous les détails du voyage.De la même façon, possibilité des réserver des voyages à forfait et des croisières.Nous sommes partenaires officiel de chaînes hôtelières renommées comme Best Western connus pour ces hôtels sous une direction privée ou Ringhotels une chaîne privée allemande avec une gastronomie exceptionnelle pour des groupes.Partenaire direct de nombreuses grandes régions françaises comme Paris, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Bretagne, Loire Centre et Pays de la Loire, le Groupe Touren service est membre d’ATOUT FRANCE et APST et dispose des licences voyage en Allemagne et en France.Référencé auprés des tour-opérateurs, autocaristes,et