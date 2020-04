Grégory Sion prend la direction de Pierre & Vacances Tourisme

Ce n'est pas parce que l'activité est à l'arrêt qu'il ne faut pas avancer.



Du côté de Pierre & Vacances-Center Parcs, et dans l'attente d'un été qui s'annonce animé dans les différentes adresses françaises du groupe, il y a du mouvement au niveau de la direction.



Jusque-là responsable commercial et digital, Gregory Sion sera nommé à partir du 11 mai 2020 directeur général de la Business Line.



Le poste de DG était alors occupé par Pascale Roque, aussi présidente du Syndicat National des Résidences de Tourisme et apparthotels.



Gregory Sion est aussi membre du Comité Exécutif du Groupe, il sera rattaché à Yann Caillère, l'actuel directeur général Group Pierre & Vacances SA.