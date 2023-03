Grève 7 mars : des annulations et retards dans les aéroports de Paris et Province

La journée de grève le 7 mars contre la réforme des retraites sera suivie notamment dans le secteur du transport aérien.



La Direction générale de l'aviation civile vient d'annoncer sur twitter que le trafic aérien sera perturbé du lundi 6 mars 2023 dans la soirée jusqu'au 9 mars 2023 à 6 h du matin, au départ et à l'arrivée de Paris CDG et Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse.



Des annulations et des retards sont à prévoir, prévient la DGAC. L'administration, rattachée au ministère de la Transition écologique a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols sur Paris-Charles-de-Gaulle et 30 % sur les autres aéroports cités ci-dessus.



Contrairement aux journées de mobilisation précédentes, les perturbations ne concerneront pas uniquement Paris Orly, mais les aéroports de régions parisiennes, Paris - CDG compris et plusieurs plateformes de province.