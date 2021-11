Groupama : le dispositif Réassurance publique va "amener un peu de sérénité"

Atradius, qui est à l’origine de cette initiative avec Groupama et avec l’aide de la Fédération Française de l'Assurance (FFA), ne souhaite pas, pour l'heure, communiquer sur le projet tant que le plan n’est pas finalisé avec les pouvoirs publics.



Du côté de l'UNAT, « nous jugeons que ce dispositif est positif et va dans le bon sens, parce qu'il va venir décoincer et dérisquer le marché et, in fine, bénéficier aux professionnels du tourisme, qui pourront de nouveau souscrire à une garantie financière , commente Simon Thirot, délégué général de l'UNAT.



Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder si nous souscrirons ou non au dispositif, au regard de nos problématiques et de nos critères propres, à savoir une très bonne solvabilité et un taux de sinistres très faible ».



Car si ce système a vocation à s'adresser à tous les garants financiers, il sera facultatif.



Pour rappel, le futur système de réassurance publique sera introduit par la loi de finances 2022 par voie d'amendement gouvernemental. Si les modalités générales sont établies, les détails du projet sont en cours de finalisation.



Avant sa mise en application au 1er janvier 2022, il reste à remplir un certain nombre de conditions légales : il faut que la loi de finances soit votée avec l'amendement introduit par le Gouvernement, mais aussi que ce schéma d'intervention publique soit notifié à la Commission européenne et que celle-ci donne son aval (attendu pour la mi-décembre).



Quant au montage de ce schéma de réassurance publique, il se rapproche de ce qui a été mis en place en 2020 dans le cadre du schéma de réassurance publique en matière d'assurance-crédit qui a bénéficié d'un schéma d'aides publiques, au travers du système Cap Relais.



Le principe ? L'assureur cède à un fonds - en l’occurrence le fonds public de « Garantie des opérateurs de voyages et de séjours » (FGOVS) - géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR) une partie de ses primes ou cotisations (ici 75%).



Le garant signataire d’une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris, une part minimale de risque qui ne peut être inférieure à 25%.



Le fonds prendra donc en charge 75% du risque. Il s'agit là d'un système de réassurance proportionnelle ou de « quota share ».



Les ressources du fonds sont également constituées de dotations ou d’avances de l’État, des récupérations après sinistre reversées par les garants signataires et des produits nets des placements du fonds.



Pour l'heure, les conventions qui seront conclues porteront entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 inclus.



Le schéma prévoit d'intégrer un plafond de pertes (« Loss Cap ») à hauteur de 40 fois les primes versées par les garants financiers permettant de limiter l’engagement financier de l’État, fixé à un niveau tel qu’il ne soit pas supérieur à 1,5 milliard d'euros sur 2022 et 2023.