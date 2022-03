Les parents d'Anton et Helmut Gschwentner, patrons de Travel Europe, ne se doutaient pas que la petite pension de famille ouverte en 1964, deviendrait, en près de 50 ans, l’une des adresses bien-être 5 étoiles les plus renommées au Tyrol, et donnerait naissance à Travel Europe.



Helmut Gschwentner et son frère Anton ont créé, au début des années 80, le voyagiste Travel Europe. Il a succédé à Tyrol Hotels, émanation de l'établissement familial historique, situé à Stans.



Progressivement, l'entreprise va devenir l'un des plus gros spécialistes de Groupes sur le marché français qui représente près de 50% de sa clientèle. Depuis sa création, il n'a cessé de lancer de nouvelles destinations qu'il maîtrise de bout en bout grâce à l'implantation de réceptifs 100% francophones.



1984 : Tirol Hotels et organisation de voyages de groupes en autocar

1989 : Création de la SARL Tirol Hotels

1993 : Expansion des activités de la société et élargissement de l’offre vers Europe de l’Est.

1994 : Création de la filiale Destination Autriche, à Paris.

1999 : Vols charters vers Prague, Vienne et Budapest.

2005 : Nouveaux bureaux à Stans.Tirol Hotels devient Travel Europe.

2009 : Acquisition d’Austro Pauli / Visit Europe et du bureau de Madère (Portugal).

2012 : Lancement de la destination Corse

2014 - Lancement des croisières fluviales sur le Danube et sur le Rhin

2015 - Elargissement de l'activité croisières en Croatie avec MV Corona

2017 - Arrivée du MV Il Mare

2019 - Arrivée du MV Mare Blue