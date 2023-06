Appli mobile TourMaG



HORIZONIA 2023 : découvrez le programme des conférences et des ateliers

Comment intégrer l’écoresponsabilité dans son projet touristique ? Comment s’engager dans une démarche d’amélioration énergétique et écologique pour son hôtel, son gîte ou son camping ? Quelles aides de l’Etat ou des collectivités sont accessibles aux professionnels du tourisme ? Comment intégrer une démarche RSE dans son exploitation ? A travers ses exposants et son programme d’ateliers et de conférences, la seconde édition d’Horizonia permettra de répondre aux nombreux questionnements des acteurs touristiques (professionnels, porteurs de projet, collectivités…) qui souhaitent s’investir pour le déploiement du tourisme durable sur le territoire.

Rédigé par Gl events – Salon Horizonia le Lundi 19 Juin 2023

Le tourisme durable sous tous ses aspects



Horizonia fédèrera tous les acteurs qui participent à la réflexion et à la transformation du tourisme vers un futur durable et mettra en avant l’ensemble des produits et solutions éco-conçus dédiés au tourisme, durant 3 jours d’exposition.



Horizonia s’appuiera sur ses nombreux partenaires pour apporter des solutions concrètes et un éclairage sur les grands enjeux du tourisme durable, via un programme ambitieux de conférences et d’ateliers. Ainsi, les thématiques abordées seront proposées par



Découvrez les conférences et ateliers sur le site (programme non définitif) :

Se former au tourisme durable

Horizonia et ses partenaires feront le point sur ces enseignements dont l’impact permettra de repenser et réinventer le voyage en tenant compte des différents aspects sociétaux, environnementaux et économiques.



« Ouvrir les yeux, penser différemment, agir avec altruisme, telles sont les valeurs portées par l’IEFT pour apporter à la jeune génération des acteurs du tourisme les outils et les réflexes nécessaires à l’intégration de l’écoresponsabilité dans leurs futures missions. »



Julien BRILLAT, Directeur Campus Lyon – IEFT



Exemples de Formations et Services à découvrir sur Horizonia 2023 :



● Formations certifiantes et e-learning (Neosphère)

● Repositionnement stratégique respectueux, un développement raisonné de la clientèle… (Cabinet Alliances)

● Solutions informatiques et formations pour améliorer ses performances écologiques (Betterfly Tourism)



L’événement « Ouvre-Boîtes » donnera la parole aux étudiants du tourisme et de l’hôtellerie, le jeudi 14 septembre de 11h à 12h30, dans l’espace Conférences. Pour en savoir plus et s’inscrire c’est

Les collectivités, une aide à l’acculturation des professionnels



Horizonia accueillera plusieurs acteurs qui ont mené, ces dernières années, des actions pouvant servir d’exemple dans le déploiement d’une politique territoriale.



Parmi eux, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme promeut différents dispositifs à l’attention des professionnels (publics et privés). Le programme de formations

Dans le cadre de ses actions pour un tourisme bienveillant, l’Agence régionale s’attache à développer un tourisme inclusif pour des vacances accessibles à tous et pour favoriser les rencontres avec les habitants. L’Agence a aussi contribué à créer un fonds de dotation Essentiem au service de l’intérêt général dans le tourisme et qui accompagne, entre autres les professionnels dans leur transition énergétique.



« Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme assure les missions de développement et de promotion du tourisme régional dans le cadre de la politique touristique de la Région. Dans ce contexte, l’agence veille à préparer l’avenir et contribue à la transition du tourisme régional vers un tourisme durable et pérenne. »



Laurent Cormier - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme



Depuis plusieurs années, ONLYLYON Tourisme & Congrès s’engage, aux côtés de la Métropole de Lyon et des acteurs de la destination pour le développement d’un tourisme plus responsable et accompagner la transition de tout un secteur en faveur d’un tourisme à impact positif. Cela se traduit par des actions de sensibilisation aux différentes composantes du tourisme durable, des formations aux enjeux climatiques et des aides financières pour actionner la transition.



Une aide à l'écolabellisation des activités touristiques est aussi menée par ONLYLYON Tourisme pour permettre aux acteurs touristiques du territoire de se mettre en mouvement en suivant un référentiel clair et engageant. Depuis début 2022, l’Office de tourisme a accompagné plus de 60 professionnels.



« L’objectif de l’Office de Tourisme est d’embarquer à terme l’ensemble de ses adhérents pour faire de Lyon, une destination résiliente et durable. »



Robert Revat, Président - ONLYLYON Tourisme et Congrès



Conférence sur Horizonia 2023 :



● Comment financer les projets de transition écologique du tourisme ? (12/09)

Réglementation et financement Afin de concrétiser leur projet ou bénéficier de conseil pour améliorer l’efficacité énergétique ou écologique de leur établissement, les professionnels du tourisme profiteront des conseils prodigués par les acteurs publics et privés présents.



Ainsi, le plan « Destination France », présenté par l’Etat en 2021, prévoit 1,9 milliard d'euros de moyens financiers déclinés jusqu’en 2024, pour accompagner les acteurs du tourisme et asseoir la position de la France comme première destination de tourisme durable d’ici à 2030. Coordonné par la Direction générale des Entreprises (DGE), ce plan permet, par exemple, de soutenir les investissements du secteur touristique dans une logique de transformation tant en qualité qu’en durabilité.



« Au service du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, la DGE conçoit et met en œuvre les politiques publiques concourant au développement des entreprises. En matière de tourisme, en plus de la coordination du Plan gouvernemental « Destination France », elle participe à la structuration des différentes filières touristiques, notamment en les encourageant à s’engager vers un tourisme plus durable. »



Hélène Machart, Cheffe de projet Tourisme durable - DGE



Gestion des ressources La problématique des ressources touche de plein fouet les territoires nationaux et oblige les collectivités à repenser la saison touristique. Ainsi, le Commissariat général au développement durable (CGDD) a relevé que dans les communes françaises les plus touristiques, la consommation annuelle d’eau est de 211 % supérieure à la moyenne nationale, la consommation annuelle d’énergie de 287 % supérieure au reste de la France et la production de déchets de 27 %1 . Les établissements touristiques essaient eux aussi d’améliorer leurs sites afin de participer à une meilleure gestion des ressources et offrir des services moins énergivores : isolation, gestion de l’eau, usage des énergies renouvelables, matériaux écoconçus… Afin de les accompagner dans ces démarches, Horizonia réunira des entreprises spécialisées dans les domaines de l’équipement, l’éclairage, la gestion de l’eau et de l’énergie…



1 Source : Rapport public thématique « Le soutien au tourisme durant la crise sanitaire » - Cour des comptes – février 2023



Exemples de produits ou solutions à découvrir sur Horizonia 2023 :



● Utilisation de l’énergie solaire : éclairage (Artlux la Lumière Solaire ; Lagazel) ; abri de piscine motorisé (Abrideal)

● Toitures végétalisées et perméabilité des sols (Ecco Products)

● Equipement de cuisine collective à efficacité énergétique (Rational France SAS)

● Aires de jeux en matériaux valorisables (Proludic)

● Cube d’énergie solaire pour le préchauffage de l’eau chaude sanitaire en hôtellerie de plein air (Cube d’Energie)

● Gamme VG de produits d’entretien biosourcés, d’origine végétale et biodégradables (Laboratoires Ceetal)



Atelier sur Horizonia 2023 :



● Gérer la ressource en eau de son hébergement (13/09)



Hébergements Tiny house, lodge, chalet, tente… les hébergements écoconçus offrent de nombreuses alternatives à tout type de structure touristique. Sur le salon, les visiteurs découvriront différents modèles d’hébergements, et s’informeront, lors des conférences et ateliers, sur les différentes typologies d’habitation, leur adaptation au public en situation de handicap, les avancées législatives les concernant…



Exemples d’hébergements à découvrir sur Horizonia 2023 :



● Logement modulable (Ardennor)

● Maison en bois (CASArbor)

● Chalet, Roulotte et Tiny House (Hekipia)

● Nid - modules combinés (Menuiserie Montjovet)

● Tiny houses et chalets en bois écologiques et autonomes (énergie et eau) (Quadrapol)

● Chalet, écolodge… (Samibois)

● Tente Safari (Sunairlodge)

● Lodge sur pilotis Moorea (Trigano)



Ateliers sur Horizonia 2023 :



● Créer son écolodge (12/09)

● Comment adapter son hébergement aux personnes en situation de handicap ? (12/09)



Mobilités A l’échelle de la France, l’Ademe estime que les émissions liées au tourisme représentent 11 % de l’inventaire national d’émissions de GES dont 77 % sont imputables aux mobilités (12 % venant de l’aérien)2 . Horizonia fera le point sur ce secteur en pleine ébullition dont les technologies et les usages ne cessent de se développer, que ce soit dans le domaine urbain, ferroviaire ou routier.



Conférences sur Horizonia 2023 :



● Lever les freins du "dernier kilomètre" (12/09)

● Comprendre et accueillir les cyclotouristes (13/09)

● Présentation du guide des mobilités électriques Atout France (13/09)

● L'écomobilité : qu'est-ce que c'est ? (13/09)



2 Source : Ademe, Bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France, 2021 » - Cour des comptes – février 2023

Communication



● Guide d’activités et sorties respectueuses du vivant et des territoires, Partir-ici.fr (Région Auvergne-Rhône-Alpes)

● Calculateur de l’impact environnemental de ses vacances Co2cotte (Maeva - La France du Nord au Sud)



Ateliers sur Horizonia 2023 :



● Les nudges : réinventer les comportements de sa clientèle (13/09)

● Comment adopter une communication responsable ? (13/09)



