HORIZONIA 2023, le salon professionnel du tourisme durable 12 au 14 septembre 2023 – 2ème édition Eurexpo Lyon

La seconde édition du salon Horizonia, le rendez-vous national des professionnels dédié au tourisme durable, se tiendra du 12 au 14 septembre 2023, à Eurexpo Lyon. Cette prochaine édition présentera une offre exposants enrichie et un programme de conférences et d’ateliers pour se former et s’informer, coorganisé avec ATD - Acteurs du Tourisme Durable et les partenaires du salon.

Rédigé par Gl events – Salon Horizonia le Lundi 24 Avril 2023

Horizonia apporte aux professionnels du tourisme les outils nécessaires pour développer leur démarche environnementale et sociétale. Gestionnaires d’hébergements touristiques, porteurs de projets privés, collectivités locales ou institutionnels pourront découvrir les produits ou solutions nécessaires pour un tourisme plus durable : hébergement, Equipements, aménagement des espaces verts, espaces aquatiques & bien-être, mobilité douce, Energie verte, service…



Pour sa première édition, le salon qui avait bénéficié du soutien de Madame Dominique Faure, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Transition écologique, chargée des collectivités territoriales et auprès du ministre de la Transition écologique, chargée de la ruralité, avait accueilli 1 238 visiteurs et réuni 112 exposants et marques.



Une charte Horizonia

Pour être en cohérence avec les valeurs prônées par le salon, chaque exposant est signataire d’une charte mise en place par Horizonia garantissant la présentation de produits ou services éco-conçus (production, fabrication, matériaux) ou de produits dont la technologie ou l’usage sert la dynamique de l’écoresponsabilité et/ou du développement durable.



Une offre enrichie à destination des professionnels du tourisme En plus des équipements et des services pour les hôtels, les campings, les chambres d’hôtes ou gîtes… l’offre du salon se développe en 2023 et intègre de nouvelles solutions dédiées à la gestion de l'énergie verte ou encore à la mobilité douce.



Dans un contexte où les stratégies de développement durable s'imposent et à l’heure où le coût de l’énergie s’envole, trouver des alternatives écoresponsables pour la gestion de l'énergie, mais aussi de l'eau ou des déchets, plus économes énergétiquement et moins coûteuses est une priorité pour l’ensemble des professionnels du tourisme.



En 2023, les professionnels du tourisme pourront trouver sur Horizonia, les différentes solutions ou services à mettre en place dans leur établissement.



La mobilité dans les territoires touristiques citadins et ruraux est un enjeu sociétal majeur : développement économique, accès aux services publics, environnement... Horizonia 2023 sera le lieu pour trouver les solutions et services pour une mobilité touristique plus douce : autopartage, intermodalité, accessibilité, solutions de mobilité verte...



Le secteur touristique manque de talents et a perdu 150 000 emplois en 20202 . L'enjeu est donc incontournable : valoriser les métiers du secteur touristique, former les jeunes, accompagner la montée en compétence… Pour répondre à ces problématiques fortes, Horizonia accueillera les acteurs de l'éducation et de la formation et abordera cette thématique dans le cadre de son programme de conférences et d'ateliers.



Se former et s’informer avec les conférences et les ateliers Horizonia propose durant 3 jours un ambitieux programme de conférences et d’ateliers. Le salon accueillera experts, professionnels et acteurs du tourisme durable pour enrichir le débat et répondre aux préoccupations multiples des acteurs touristiques : informations marchés, actualités de la filière, retours d’expériences… (Programme disponible en juin)



Horizonia Connect : l’outil de visibilité au service des professionnels Dans le but de faciliter les rencontres, multiplier les échanges et développer son business, le salon propose un dispositif de rendez-vous d'affaires, ciblés et qualifiés, grâce à l'application Horizonia Connect. Cet outil pensé pour les professionnels leur permet d’interagir avant, pendant et après le salon.



Informations pratiques Du mardi 12 au jeudi 14 septembre 2023



Horaires :

Les mardi 12 et mercredi 13 septembre, de 9h00 à 18h00

Le jeudi 14 septembre, de 9h00 à 17h00 Salon réservé aux professionnels uniquement. Entrée gratuite avec badge ou invitation.



Tarif sans badge et sans invitation : 40 € TTC



Contactez le salon Horizonia



hotlinevisiteurs@gl-events.com

+33 4 78 17 62 16





www.salon-horizonia.com

