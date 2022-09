Harry Potter : le château de Poudlard bientôt en vrai ?

Le premier, Valérian Lasseyte, avait 11 ans, l’âge d’Harry Potter, quand le premier épisode de la saga est sortie sur grand écran.Il en est devenu un fan absolu. Bien plus tard, le hasard des rencontres l’a mené à se promener avec Pierre Brochier, le second protagoniste, au bord du lac de Villefort en Lozère, surplombé par un immense rocher. Le déclic a été immédiat, le site se prêterait idéalement à la construction d’une réplique exacte du château abritant l’Académie Poudlard, l'école de Harry Potter.D’une discussion enflammée entre deux adeptes de la saga, l’idée à germer de creuser plus sérieusement le projet. Après tout,Valérian est l’animateur de la chaîne du web StudiosVal et Pierre est ingénieur. Ensemble, ils ont concocté un dossier assez élaboré sur les moyens de construction, sur la destination de chaque bâtiment du château qui pourrait abriter, des salles de séminaires, un cinéma, … et pourquoi pas un incubateur de projets, une pépinière d’inventeurs, un peu magiciens.Outre les visites, à la manière d’un parc d’attraction comme Universal en Floride qui abrite déjà un immense décor reproduisant le château et le village, les deux rêveurs pensent déjà à y installer des activités qui justifieraient le modèle économique.Tout est résumé dans la vidéo qu’ils ont concocté pour capter l’attention des potentiels investisseurs