Historique : feu vert de la Nasa au premier vol habité de SpaceX le 27 mai

Si SpaceX, fondée en 2002 par Elon Musk réussissait cette mission, baptisée Demo-2, à la suite de Demo-1 qui s'est déroulée sans incident en mars 2019 avec un mannequin à bord, elle deviendrait la première société privée de l'histoire spatiale à avoir transporté des astronautes vers l'ISS et se verrait assurée dans les prochaines années d’assurer six autres voyages de quatre astronautes vers l'ISS.



Peut-être l’occasion de voir à bord de ces vols des astronautes privées…



Soulignons que la Nasa finance depuis la présidence de Barack Obama SpaceX (3,1 milliards de dollars de contrats) et séparément Boeing (4,9 milliards), afin de redonner aux Etats-Unis un accès indépendant à l’espace.



Le programme devait initialement prendre le relais des navettes en 2015. Il aura donc fallu 5 ans de plus, un délai que Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune, jugeait déjà en 2010 « humiliant et inacceptable ».



En temps ordinaire, les plages et les routes le long de la côte spatiale de la Floride seraient remplies de centaines de milliers de spectateurs, impatients d’assister au premier lancement d’astronaute depuis la Floride en neuf ans.