Hobbi : Facebook lance une application imitant Pinterest dans différents pays

Vous pensez que le petit monde du social media tourne en rond ? Facebook est là pour vous rappeler que l'univers peut encore croître et être bouleversé par un nouvel acteur.



Si tous les observateurs s'attendent à ce que 2020 soit l'année de Tik Tok ou presque, Mark Zukerberg et sa bande en ont décidé autrement en attaquant les plates-bandes numériques d'un de ses concurrents : Pinterest.



La plateforme mêlant réseautage social et de partage de photographies, comptait en 2019 plus de 250 millions de comptes actifs de quoi faire frémir l'usine à cash et données qu'est Facebook ?



Absolument pas, mais alors que l'ensemble de ses marques arrvive à des plafonds en nombre d'utilisateurs, la firme de Menlo Park essaye de conserver son agilité, en lançant de nouveaux concepts.



Imaginée et créée par la division New Product Experimentation, une section devant repousser les limites habituelles de Facebook en concevant de nouveaux produits ou services, Hobbi a été mise sur le marché discrètement la semaine dernière aux USA.



Le pays de l'Oncle Sam n'est pas le seul à tester cette nouvelle application, puisqu'elle est proposée en Belgique, Colombie, Espagne et Ukraine.