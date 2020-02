Hôtellerie-restauration : les plateformes numériques, une réponse aux difficultés de recrutement ? Rédigé par Caroline Lelievre le Lundi 17 Février 2020







Pire, l'hôtellerie-restauration ne parvient pas à fidéliser sa main d'œuvre et enregistre un taux de rotation de 103%.



Une enquête menée pour le compte de la



C’est dans ce contexte, que l’économie des plateformes numériques de freelance, et en particulier dans le secteur de l’hôtellerie-restauration.



Optimisant l’utilisation de la main d’oeuvre dans les restaurants et les processus de recrutement, les plateformes participeraient de la croissance du nombre d’heures travaillées dans l’hôtellerie-restauration. L’enjeu est de taille puisque ce sont 7% des heures qui ne seraient pas déclarées dans l’hôtellerie- restauration, soit un manque à gagner de 446 millions € de cotisations sociales par an pour la Sécurité Sociale. Avec 80 000 à 100 000 emplois non pourvus selon les chiffres de l’ Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), il est urgent de trouver des solutions pour pallier au manque d’attractivité de ce secteur.Pire, l'hôtellerie-restauration ne parvient pas à fidéliser sa main d'œuvre et enregistreUne enquête menée pour le compte de la Fafih met d’ailleurs en lumière la dure réalité matérielle de ces métiers, qui composent ​avec des horaires décalés, un environnement stressant et une lourde exigence physique. Comparé à l’investissement, le revenu semble insuffisant.C’est dans ce contexte, que Brigad, plateforme de mise en relation d'établissements avec du personnel qualifié dans l'hôtellerie restauration, a mandaté le cabinet Asterès études et conseil pour travailler surL’enjeu est de taille puisque ce sont 7% des heures qui ne seraient pas déclarées dans l’hôtellerie- restauration, soit un manque à gagner de 446 millions € de cotisations sociales par an pour la Sécurité Sociale. Ce contenu est payant TourMaG.com propose à ses lecteurs du contenu premium : dossiers spéciaux, ebooks...



