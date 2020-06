Hurtigruten publie sa nouvelle brochure pour l'hiver 2021-2022

Le monde de la croisière prend sans doute un nouveau virage, avec la crise du covid-19, à l'image de la compagnie Hurtigruten.



Un temps voulu comme spécialiste de la croisière d'expédition, Hurtigruten se veut maintenant comme l'experte de la... Norvège. Ce changement de ton est d'ambition filtre partout dans le dernier communiqué de presse de la compagnie.



" Fort de ses 127 ans le long de la côte norvégienne, Hurtigruten a décidé de combiner son expérience de la Norvège et celle de ses voyages d’expédition pour proposer aux voyageurs de nouvelles croisières en Norvège. "



Moins loin, et surtout plus sûre dans l'esprit des voyageurs, la Norvège est devenue un argument de vente à ne pas négliger. Et surfant sur cet atout de poids, Hurtigruten vient de publier sa brochure pour l'hiver 2021-22.