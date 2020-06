I. TUI France : chronique de 2 décennies de descente aux enfers

C’était pourtant parti sous de bons auspices : Eric Debry dès son arrivée taille dans le vif.



Entre fermetures et ventes des filiales déficitaires d’un côté et injection de 180 M€ de TUI de l’autre, NF renoue à marche forcée avec les bénéfices en 2003 et 2004. Mieux : elle réduit de manière significative son endettement.



Le lancement de TUI France à Top Résa 2003 dans un grand show à l’américaine à grand renfort de publicité et une soirée mémorable (et fort dispendieuse) avec Cathy et David Guetta et aux platines, fait pschitt.



Les chiffres sont très en deçà des objectifs initiaux, avec à peine 68 000 forfaits vendus en 2005. TUI France visait les... 100.000 clients pour l’année 2004 !



Le nouveau voyagiste est complètement à côté de la plaque. Décidément, Internet est en train de rebattre complètement les cartes. Malgré ses moyens financiers, TUI France va d’échec en échec.



Le site Ultravacances.fr est moribond et celui sur les vols secs (Skydeals.fr) bat de l’aile. Plus grave, Nouvelles Frontières est désormais bousculé par les agences en ligne, notamment sur les voyages à forfait. Ses ventes sur internet atteindraient péniblement à l’époque… 15% de son chiffre d’affaires.



L’ambition de faire de NF l’un des leaders français du voyage en ligne s’éloigne et les plans sociaux se rapprochent.



Chassé croisé quelques mois plus tard. En août 2006 Jean-Marc Siano, 42 ans, diplômé (?) de l'ESP de Paris et patron de TUI France, succède à Eric Debry à la tête du Groupe Nouvelles Frontières, tandis que ce dernier va “pantoufler” à la direction générale du Groupe Pierre et Vacances.



Jean-Marc Siano, va essayer de restructurer et de développer le réseau de distribution du Groupe qui à l’époque compte 103 agences Havas et 217 Nouvelles Frontières. Avec un objectif : atteindre les 250 points de vente NF.