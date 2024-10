IA : l’art du prompt présenté pour les opérateurs de voyage ! 🔑

Il est possible de demander à l’IA quel est le meilleur prompt pour obtenir une réponse de qualité. Cependant, certains outils spécialisés sont plus performants pour optimiser vos prompts, comme par exemple Prompt Perfect, qui rédige un prompt développé à partir de votre demande initiale.



L’utilisation et la réflexion de votre travail sur les outils d’IA vous permettront également d’améliorer au fur et à mesure vos prompts, et donc l’efficacité et la qualité des réponses obtenues.



L’IA n’a pas pour vocation de remplacer l’humain, mais peut lui permettre d’être plus performant et compétitif et de se recentrer sur l’humain en facilitant la réalisation des tâches lourdes.