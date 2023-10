IFTM Top resa : carton plein pour l'édition 2023

"J'ai ouvert ce salon dans l'enthousiasme. Et c'est encore monté d'une cran après 3 jours de salon. C'est une grande satisfaction d'avoir le retour des exposants, des visiteurs qui sont contents de la qualité du business et des échanges.



J'ai essayé d'impulser une nouvelle dynamique en valorisant l'international à travers la création de la conférence inaugurale et du

où plusieurs Ministres (Jordanie, Costa Rica, Chypre, Seychelles) sont venus partager avec un discours de grande honnêteté leur stratégie en matière de tourisme durable aux côtés de Caroline Leboucher, directrice générale d'Atout France.



Le salon a rassemblé 24 Ministres et une vingtaine d'Ambassadeurs. D'autres thématiques ont été mises à l'honneur, la transformation digitale, le tourisme durable et l'attractivité. Sur ce dernier volet, il y aura des points à améliorer pour l'année prochaine.



Idem pour la zone MICE. J'y crois énormément, c'est un secteur d'avenir. Nous avons su réagir et nous avons ouvert tout de suite l'espace. Il y a une forme de bienveillance. Il y a de nombreuses choses à mettre en place. Nous avons de nombreuses idées mais nous sommes aussi à l'écoute des conseils des exposants.



Sur la partie tech, les gros acteurs tels qu'Orchestra ou Amadeus ont fait le choix de passer de "l'autre côté". Est ce que cela a encore du sens d'isoler les solutions technologiques ? C'est une question qui mérite d'être posée, car le tourisme devient un métier très techno.



Enfin, nous avons réussi à organiser beaucoup plus de conventions de réseaux d'agences cette année. Et pour certains ils sont venus plus nombreux que ce qui était prévu initialement. J'ai également augmenté les budgets de prises en charge des hébergements, alors que nous sommes en période de Coupe du Monde de Rugby. Le budget a été conséquent.



Nous avons également fait venir 30 gros acheteurs européens pour la destination France.



Il est encore tôt pour parler de chiffres mais il devrait y avoir de très bonnes surprises !