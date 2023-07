IFTM TourMaG Party avec Clara Morgane !

"crise d'adolescence tardive

Clara Morgane, une artiste-entrepreneure, née à Marseille le 25 janvier 1981, a su se forger une réputation en tant que symbole de l'érotisme et du glamour à la française, en l'espace de vingt ans.Sa carrière a débuté en 1993, à l'âge de 12 ans, lorsqu'elle a commencé à travailler comme mannequin.En 2000, Emmanuelle, son véritable prénom, a décidé de s'aventurer dans l'industrie du film pour adultes dans le cadre d'une quête personnelle, une sorte de".Elle a posé comme condition de ne tourner qu'avec son petit ami et, après avoir joué dans cinq films, elle a réussi à se libérer de son éducation stricte en une année.En 2002, l'artiste a rapidement changé de cap et est devenue la présentatrice du Journal du Hard sur Canal+, un rôle qu'elle a tenu pendant sept ans et donné rendez-vous à plus de 2,5 millions de téléspectateurs tous les premiers samedis du mois, ce qui a contribué à asseoir sa notoriété.Clara est devenue l'égérie des magazines Maximal puis FHM et a été la première Française à faire la une de la presse spécialisée internationale.Elle a figuré en couverture des magazines Penthouse US, Club et Playboy, joué, chanté et dansé dans divers programmes, notamment Danse avec les stars sur TF1, et animé plusieurs émissions et événements. En 2012, le Nouvel Observateur l'a classéeSon calendrier est un "best-seller" depuis plus de vingt ans, se vendant à plus de 100 000 exemplaires chaque année, notamment en grande distribution.Clara a présenté plusieurs émissions de télévision (Canal +, Trace TV, Discovery Channel), participé à, animé des événements, chanté et dansé.Elle a sorti trois albums de musique "electro pop" (dont deux chez Sony BMG) et un autre "jazz", enregistré avec un "big band" de 17 musiciens au Palais des Congrès sous la direction de Gérard Daguerre, célèbre pianiste de Barbara.Elle a également joué le rôle principal dans deux pièces de théâtre à succès (Cabaret Canaille au Théâtre de la Pépinière puis Ladies Night au Palais des Glaces), notamment sous la direction du renommé metteur en scène Nicolas Briançon.En 2016, elle a lancé "Clara Morgane Store", sa marque de lingerie, de jouets intimes et de cosmétiques bien-être. Sa première boutique a ouvert à Paris et son site en ligne a connu un véritable succès. Aujourd'hui, sa marque est présente dans une dizaine de pays.Clara revient toujours à la scène. PCM, sa société de production, est à l'origine de la création du "Cabaret de Clara Morgane". Elle produit, écrit et lance son propre spectacle itinérant depuis 2017. À partir de l'automne 2023, elle se produira au mythique cabaret parisien "La Nouvelle Eve".