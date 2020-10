II. Taha’a Resort : "Il va y avoir une mutation de l’hôtellerie en Polynésie…"

TourMaG.com - Plus concrètement, quels sont les chiffres et comment anticipez-vous la suite ?



Thomas Campi : “Nous avons réalisé 60% de fréquentation en août, 60% en septembre et on devrait faire 70% en octobre.



Après cela pourrait devenir plus compliqué compte tenu des élections américaines. On tourne avec beaucoup de repeaters, avec des proportions de l’ordre de 40% d’Américains, 40% de Français et le reste avec les locaux.



Le séjour moyen est de l’ordre de 4 jours et le prix moyen est à partir de 500 euros pour 2 personnes.



En novembre prochain je crains, en revanche, de ne plus avoir beaucoup de clientèle américaine... Surtout qu’avec la Covid19 on tourne actuellement avec des systèmes de réservation qui permettent d’annuler en dernière minute.



Cela rassure les clients et c’est nécessaire, mais cela rend très compliqué les prévisions... “



TourMaG.com - Quel est votre avis sur l’état et le devenir de l’hôtellerie en Polynésie compte tenu de la nouvelle donne ?



Laurent Campi : “ Personnellement je pense qu’il y a une mutation qui se prépare avec un effet loupe : ceux qui étaient déjà en difficulté vont probablement mourir, et ceux qui tenaient la route s’en sortiront et se renforceront.



Même si le marché se réduit et des hôtels ferment ils récupéreront cette clientèle. Cela assainira le secteur... “