Ilandra Travel, nouvelle agence de voyages de luxe

"Il est difficile d'afficher un nombre de clients, il ne serait pas significatif. Opérationnels seulement depuis juillet dernier, nous sommes encore en phase de lancement",

"l'objectif est d'avoir à terme plusieurs centaines de clients. Avec, si possible, beaucoup d'habitués".

"Bon nombre de nos clients font trois ou quatre voyages par an"

"Cela dépend des destinations

Pour l'Afrique Australe comme pour le Bouthan, il faut compter 12000 € ; pour l'Egypte, en ce moment, compte tenu de la hausse de l'aérien et de l'augmentation des prestations sur place, 10 000 € en moyenne".

"Il y a une grosse demande en ce moment,

Après, un temps d'expectative lorsque la guerre a démarré".

"Cette destination a le vent en poupe"

"Ce pays se prête à des voyages introspectifs, spirituels, qui conviennent bien aux amateurs de slow travel. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur de la solitude. C'est aussi une destination très secure. Une femme peut y voyager seule"

grands classiques

"l'exclusion de l'alcool reste un frein pour les Occidentaux".



bling-bling

"Nos clients ont un certain niveau de vie, mais ils restent très humbles"

Ils sont aussi très sensibles aux questions environnementales, au tourisme durable"

"Sur l'aérien, leur prise de conscience est plus modeste"

Combien ?mais,, observent Hubert Moineau et Marie-Pierre Thomas. Et si, explique Marie-Pierre Thomas., est-ce une destination qui marche, malgré la guerre au Proche-Orient ?rétorque Hubert Moineau.Et le Bouthan , assure Marie-Pierre Thomas, qui en est une inconditionnelle., assure-t-elle. C'est aussi une destination qui, comme, a fait le choix d'un tourisme de qualité. Le visa coûtes : le, les(Maurice, les Seychelles, les Maldives) et aussi Zanzibar. Et toujoursen particulier Minorque, Formentera, les petites Cyclades, le Portugal, les "" (Rome, Florence, etc.) de l'Italie mais aussi les Dolomites et les Pouilles.Et aussi, en Amérique latine,. Et enfin,et même l'antique ville nabatéenne d'Al-'Ula, en Arabie Saoudite où, tout de même,A noter que les lieux et les hôtels réputés "" ne rencontrent pas un gros succès auprès de la clientèle française d'Ilandra Travel, pas pas plus que les jets privés en location., observe Hubert Moineau.. De ce fait, ils apprécient les hébergements faisant appel à l'énergie solaire, à des produits locaux, les programmes de plantations d'arbres, les projets bénéficiant aux populations locales.S'inquiètent-ils des gaz à effet émis par leurs voyages en avion ?, euphémise Hubert Moineau.