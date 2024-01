Ile Maurice : touristes et voyagistes, cochons de payants !

Pour les opérateurs qui n'ont pas envie de régler la douloureuse, la seule issue consiste à la répercuter aux clients qui ont déjà bouclé leurs valises ou presque.Pour la petite histoire ce n'est pas une hausse lambda, car la note peut vite devenir salée pour les TO qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de résas en machine.Alors bien sûr, les pros sont désormais habitués au réajustement des taxes... qui font justement partie des 3 paramètres que l’on peut utiliser pour ajuster des révisions du prix du forfait.Pour autant, commercialement parlant, la pilule est difficile à avaler.Car réajuster les tarifs ça n'a rien d'une sinécure : c'est du boulot, c'est mal perçu par les clients et ça remet une pièce dans la sempiternelle querelle entre tour-opérateurs et agences...25$ de hausse, me direz-vous, ce n'est pas la mer à boire et peut paraître dérisoire au regard des montants des "dossiers Maurice"... Mais à force de taxer les clients, ils vont peut-être se lasser et choisir une autre destination ? L'Ile Maurice . n'a plus le monopole de l'exotisme et 60$ supplémentaires par personne de plus de 12 ans, pour une famille avec deux ados : c'est 240$. C'est toujours ça de moins qui sera dépensé sur place !