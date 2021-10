Interview croisée de Miss & Mister Paradise

Quel est le concept, hormis votre présence, de Bali Seken et Masaya Wonderland ?

Miss Paradise : Nous sommes des réceptifs à 3 entités : L'idée est d'avoir des bureaux à destinations (à Manille aux Philippines et Sanur/Bali en Indonésie) permettant de réaliser des productions atypiques et personnalisées mais également d'être au fait des nouveautés hôtelières et de négocier au mieux les contrats avec nos prestataires (hôtels, restaurants...)



Mister Paradise : Mais aussi d'assurer un accueil optimal de nos clients...

Le bureau en France est le lien entre ces bureaux et nos partenaires dans l'hexagone et en Europe.

De plus nos interlocuteurs n'ont aucune contrainte de décalage horaire, d'incompréhension liée à la langue. Mais aussi et surtout d'avoir toutes les garanties françaises permettant d'exercer notre métier (Garantie financières, assurances etc...)



Miss Paradise : Hey Mister Georges Clooney du tourisme tu as oublié que nous nous engageons également à répondre à des demandes de devis en 48H !!!