Irlande : une reprise du marché français qui frôle les + 110 % !

Les Français qui plébiscitent le ferry comme moyen de transport sur l’Irlande auront le choix avec, toutes compagnies confondues 40 liaisons maritimes hebdomadaires (contre 11 début 2021).



Pour l’aérien Aer Lingus mettra en place des vols sur Dublin au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris CDG, Perpignan et Toulouse.



Air France, Ryanair, Transavia, Vueling et Easy Jet assureront aussi les liaisons aériennes entre la France et l’Irlande.



Rappelons que « Failte Ireland » l’autorité nationale du développement du tourisme en République d’Irlande assure aussi la promotion du tourisme en Irlande du Nord dont la nouvelle marque « Une âme de géant » prend vie à travers une gamme d’expériences nouvelles.



Avec ses bois, ses lacs et ses rivières, ses vertes collines, l’Irlande est une destination idéale pour les amateurs de tourisme vert et durable. Nombreux sont les sentiers de randonnées qui s’offrent aux amateurs de randonnées. Un grand projet de sentier balisé de quelque 500 kilomètres est en cours. Son tracé qui s’adressera aux randonneurs pédestres et au cyclotouristes fera découvrir l’Irlande du Sud et l’Irlande du Nord. Le « BEA » sera opérationnel en 2024.



A Top Resa, l’espace de l’Office de Tourisme d’Irlande et de ses 14 partenaires font le plein. Des agences réceptives aux hébergements, des transporteurs aux monuments et propriétés historiques et autres animations ils disposent de tous les éléments utiles aux agents de voyager pour concrétiser des voyages individuels, de groupes constitués et/ou événementiels.