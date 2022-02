Israël va assouplir radicalement son protocole pour les voyageurs !

Voyage Israël : à partir du 1er mars 2022 tout le monde pourra s'y rendre

Ce n'est sans doute pas sur Israël que les professionnels du tourisme auraient parié sur un assouplissement aussi radical, du protocole sanitaire et pourtant. A partir du 1er mars 2022, l'ensemble des voyageurs vaccinés ou non, de tous âges et du monde entier pourront se rendre en Israël. Pour en savoir plus sur le nouveau protocole pour se rendre en Israël, c'est ici.

Rédigé par Romain POMMIER le Lundi 21 Février 2022

