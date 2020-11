Italie : "Pour sauver le fond de garantie italien, nous demandons à l'Etat de garantir les reports"

TourMaG.com - Comment se passe le système des garanties en Italie ?



Frédéric Naar : L'APST a un historique plus ancien que le fonds de garantie italien.



En Italie, c'est une histoire plus récente, car les garanties sont apparues, il y a seulement quelques années. Ayant peu d'antécédent, les fonds sont assez peu financés.



Il existe différents garants, dont l'un pour les tour-opérateurs, d'autres pour des réseaux d'agences et des assureurs privés. Pour le moment je ne sais pas comment se porte notre système puisque tout est bloqué. Il n'y a pas d'activité.



Le problème se posera dans un an, avec la fin de la validité des vouchers, d'où notre démarche de substituer la garantie de l'Etat. Notre modèle n'est pas prévu pour un tel cataclysme, mais pour une faillite de temps en temps, aucun fonds de garantie ne peut tenir.



TourMaG.com - Vous devez suivre l'actualité de la distribution et production en France. Les acteurs montrent de plus en plus de signes de faiblesse, qu'en est-il chez vous ?



Frédéric Naar : Nous répondons tous présents ou presque.



Il y a eu pas mal de manifestations dont une à Rome devant le Parlement, avec beaucoup d'agents de voyages. Nous avons fait énormément de pression pour que le gouvernement agisse et débloque la fameuse aide des " fonds perdus ".



Pour le moment, au sein des tour-opérateurs, il y a eu une seule faillite, assez spectaculaire. Cela concerne une société suédoise, STS Education, spécialiste des voyages d'études pour les jeunes.



L'entreprise a différentes filiales en Europe dont une en France et Allemagne, l'entreprise a fermé en Suède. Ils ont pris toute la caisse italienne, un peu comme l'a fait Thomas Cook, pour rouvrir aussitôt derrière.



Nous allons essayer de récupérer les sommes. C'est un assez petit TO chez nous. En attendant tout le monde essaye de survivre.