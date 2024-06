JO : FlyPool, une alternative se rendre aux aéroports ?

Créée en 2023,, la solution de covoiturage vers et au départ des aéroports, permettra de désencombrer les transports en commun et d’éviter les foules aux visiteurs. Elle assurera desaux touristes du monde entier.Cette plateforme. Parmi les organisations bénéficiaires, on retrouve, qui milite pour la préservation des récifs coralliens, et, qui œuvre pour la création d’un meilleur écosystème pour les éléphants du Laos.