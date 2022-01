Atream : Jean-Philippe Fouilleron devient le nouveau directeur du Fund Management

Jean-Philippe Fouilleron, fort de ces nombreuses expériences, vient renforcer l’expertise d’Atream en structuration des fonds et dans leur suivi corporate et financier, en réponse à ses enjeux de croissance et de développement et en accord avec son projet d’investissement responsable.



Pour rappel Atream a participé au récent refinancment de Pierre & Vacances, en compagnie d'Alcentra et Fidera.