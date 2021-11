Jean-Pierre Mas (EDV) va "Convaincre Bercy que notre secteur doit encore être soutenu"

TourMaG.com - Les dernières annonces qui concernent le Maroc ou l'Afrique Australe sont un nouveau coup dur pour la profession ?



Jean-Pierre Mas : "Nous connaissons à nouveau une phase de restriction de la mobilité, donc de réduction de notre activité. Cette baisse était déjà perfectible depuis une quinzaine de jours, elle sera maintenant plus virulente.



A ce niveau, nous ne pouvons rien n'y faire.



Par contre, nous avons un rendez-vous avec le ministère de l'Economie, début décembre, pour faire un point sur l'activité.





Quand ce rendez-vous a été pris, nous mesurions le niveau de la reprise, maintenant nous allons mesurer aussi le niveau de la chute. Nous allons regarder les perspectives d'avenir.



L'objectif est d'obtenir des mesures de soutien pour notre secteur, malheureusement le plus touché par la situation sanitaire internationale.



Les conséquences de cette période sur les réservations sont réelles. Nos indicateurs nous font part d'un très fort ralentissement des ventes depuis 15 jours, à court terme, la décision du Maroc va encore accélérer le ralentissement.



La mauvaise nouvelle dans tout ça reste l'instabilité, elle nous empêche d'anticiper et aux clients de se projeter, loin de là."