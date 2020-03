JesuisAgentdevoyages - VII. Helmut Stückelschweiger (Top Of Travel) : "J’espère que la solidarité TO/Réseaux fonctionnera..."

TourMaG.com - Quelle est votre position sur la question des reports et des remboursements ?



HS : "J’ose espérer que l’ensemble des réseaux va jouer le jeu avec le voyagiste B2B que nous sommes. Une solidarité prônée par tous à ce jour et dont je souhaite la poursuite..."



TourMaG.com - Quel sera l’impact financier pour le Groupe ? Etes-vous en mesure de tenir ?



HS : "Nul sait à quel moment la machine va se remettre en place ,donc à ce jour et encore pour quelques mois, nous tenons. Le Groupe Top of travel est en mesure de faire face avec toutes les précautions déjà mises en place et toutes les possibilités offertes par les pouvoirs publics et les établissements financiers."



TourMaG.com - Avez-vous été réglé par les réseaux pour février et qu’anticipez-vous suite à l’ordonnance sur l’A-Valoir ?



HS : "Oui, nous avons été payés par les Réseaux."



TourMaG.com - Que pensez-vous de l’action des pouvoirs publics sur les mesures spécifiques concernant l’économie en général et le secteur du tourisme en particulier ?



HS : "A ce jour, très bien. En espérant ne pas rencontrer de difficultés dans la mise en place."



TourMaG.com - Comment voyez-vous la sortie de crise et comment pourrait évoluer l’industrie du voyage ?



HS : "Seuls les dieux le savent, mais ils ne me parlent pas (proverbe Autrichien)."