JesuisAgentdevoyages - XIII - G. Linton (Asia) : "Cette crise montre le formidable bénéfice à passer par un professionnel"

TourMaG.com - Avez-vous terminé le rapatriement de tous vos clients ? Comment cela s'est passé et combien cela vous a coûté ?



Guillaume Linton : Nous avons rapatrié nos derniers clients de Nouvelle-Zélande et d'Australie mardi dernier ! Nous en avions près de 450 à la mi-Mars répartis sur une vingtaine de pays.



La plupart d'entre eux étaient en itinérance (surtout Thaïlande, Japon, Vietnam, Sri Lanka et Pacifique), dont certains dans des régions insulaires isolées (îles des Philippines, du Japon ou d'Indonésie), dans des sites très reculés (fjords néo-zélandais, Centre Rouge australien, arrière-pays khmer...).



Notre souci a donc d'abord été de les faire converger vers des aéroports internationaux, pour pouvoir pleinement les assister et les tenir prêts à embarquer sur les premiers vols disponibles !



Nous avons également dû gérer le confirment au Vietnam pendant 14 jours de 7 de nos clients, assistés au quotidien par nos équipes sur Hanoi et Hoi Han pour ne manquer de rien. Nous les avons fait rentrer le 25 Mars dernier, avec 3 autres couples de français confinés avec eux dans un baraquement militaire et jurant de ne plus jamais voyager sans les services d'une agence de voyage !



Au delà du travail titanesque pour nos équipes (près de 35 personnes chez Asia dédiées pendant 15 jours à ces rapatriements !) et pour nos agences partenaires, l'aide précieuse apportée en particulier par Air France, Qatar Airways et Singapore Airlines a été particulièrement appréciée. Côté coût financier de ces rapatriements, il est trop tôt pour l'évaluer.



A ce stade en tout cas, nos clients assistés en temps réel et rapidement rapatriés, dans un contexte très anxiogène pour eux, ont pris pleinement conscience de la forte valeur ajoutée des professionnels : voyager comporte des risques et l'agent, via son partenaire TO, est justement là pour les anticiper et les gérer sur place et à chaque étape du voyage. Sacrée démonstration pour tous ceux qui doutaient de l'avenir de nos métiers !



TourMaG.com - Comment ASIA s'est-elle organisée face à la crise sanitaire actuelle ? télétravail, chômage partiel, etc



Guillaume Linton : Il faut garder à l'esprit que la crise a démarré pour nous il y a plus de 2 mois, dès le 20 Janvier, avec le début de l'épidémie en Chine.



Nous avons donc très tôt monté une cellule de crise et avons dès lors été en lien permanent avec le SETO, qui fait un travail formidable pour aligner nos positions sur celle du MEAE (Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères) et trouver des solutions pour nos clients.



Heureusement, à fin janvier nous avions une très belle avance sur notre exercice 2019-20 à +17% et avec une saisonnalité Hiver marquée sur nos destinations, soit plus de 60% des départs de nos clients déjà réalisés à fin mars.



Après avoir passé 100% de nos équipes en télétravail dès le 17 mars et ce en à peine 48h, nous avons enclenché l'activité partielle pour tous depuis le 1er avril : cela nous a donné le temps de nous organiser côté plannings et outils pour poursuivre l'activité sans rompre le lien précieux avec nos agences et nos clients.