JesuisAgentdevoyages - XVIII Louisa Namoune (Calliopée) : "L'Ordonnance est insuffisante pour les très petites agences..."

TourMaG.com - Comment vous-êtes vous organisée face à la crise sanitaire actuelle ?



Louisa Namoune : Calliopée (S.A.R.L.) Voyage, Art & Culture, est une agence de voyages culturelles et autres d’activités culturelles.



Créée en avril 2011, j’en suis la fondatrice et la seule personne à en être responsable. Bien que très touchée dans toutes mes activités, je n’ai pas été confrontée à toutes les interrogations qu’ont eu et qu’auront les autres agence de voyages. Mais j’en ai d’autres !



Calliopée n’a pas de salariés. Très peu de charges fixes et je n’ai pas d’agence physique non plus.



Tout se fait par l’intermédiaire du site web ou bien par la négociation directe avec mes clients entreprises. Ayant l’habitude de travailler à distance, le télétravail n’est pas pour moi une nouveauté.



Mes clients sont des sociétés, donc moins de sollicitations par téléphone et par mails. Un seul interlocuteur pour un groupe d’environ 25 personnes. Le chiffre d’affaire a été très faible en comparaison de celui de l’an dernier et celui des autres mois sera de 0.



J’ai demandé les 1 500 euros proposé par l’Etat et demanderai également l’aide prévue par la région.



TourMaG.com - Avez-vous pu rapatrier tous vos clients ? Où en êtes-vous et combien cela vous a coûté ?



Louisa Namoune : Je n’ai pas eu de clients à rapatrier, heureusement pour moi ! Si cela avait été le cas et travaillant sur la plupart des destinations avec des réceptifs, j’aurais tout mis en oeuvre pour les rapatrier.



J’ai déjà connu une situation de rapatriement avec les grèves d’Air France en 2014. J’ai réussi à faire partir mes clients à la date prévue, tout comme j’ai réussi à les faire revenir sans aucun retard.



Ceci grâce à la chouette collaboration de l’agence Air France avec laquelle je travaille, (Je ne suis pas IATA et n'ai aucune envie de l’être).