Kayak : un guide des tendances basé sur ... 6 milliards de recherches

Et pour inspirer ses internautes, le moteur de recherche a décidé de publier un guide des voyages alternatifs basé sur le nombre d’hôtels pour les 200 destinations les plus recherchées par région.En 1ère de ce nouveau classement se trouve Batoumi en Géorgie, une ville mêlant gratte-ciels et histoire, suite ensuite Saint-Pétersbourg et Florianópolis au Brésil. un email d’absence sur-mesure.