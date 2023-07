L'AG du CEDIV et invitation à bord de Renaissance par CFC

Au terme des votes concernant l’approbation des comptes, des rapports et des résolutions, une séance de présentation concernant la réorganisation du service “Web et Technologies” animée par Fanny Cuzin (Responsable Relations Partenaires, Communication & Events) et Jean-Baptiste Gros (Responsable Web) a été proposée aux adhérents qui mettait, entre autre, un coup de projecteur sur comment utiliser “bien et mieux” tous les outils mis à disposition par le groupement.



A l’issue de la séance le Conseil d’Administration a fait l’annonce qu’il avait décidé d’offrir à tous les adhérents l’abonnement annuel à SOLOCAL la plateforme multi-services améliorant la visibilité des entreprises sur Internet.