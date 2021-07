L’Histoire et les secrets de Domfront Suivez le guide pour connaître l’histoire et les secrets fascinants de Domfront

En deux heures, vous serez stupéfait par la riche histoire du château à la recherche de laquelle nous partirons. Puis je saurai vous donner les clés pour comprendre le fonctionnement d’une cité médiévale typique.

L’histoire de Domfront commence presqu’exactement il y a 1000 ans.



Un premier château en bois est construit sur un promontoir rocheux puis à la fin du XIeme siècle, il est reconstruit en pierre. C’est d’ailleurs lui qui se dresse encore aujourd’hui fièrement sur la vallée de la Varenne.

Pendant ce temps, la cité médiévale, séparée du site castral, se développe. Elle nous donne à voir des ruelles étroites, des rues pavées, des cours privées, des passages secrets, des maisons à pans de bois, des tours de remparts !



Au milieu de la cité trône comme un phare l’église St Julien. Unique au monde pour son plan, son matériau et sa décoration, cette église construite à partir de 1924 complète la carte postale.



L’histoire et des secrets de Domfront Ce n’est qu’accompagné que Domfront peut révéler ses splendeurs !



Qui, mieux que la guide, peut vous emmener à la recherche de l’histoire du site, dans les courtines ou vous expliquer les enjeux de l’énorme projet Normandie Médiévale et vous donner les dernières nouvelles d’hier que les études ont récemment révélées ?

Qui peut vous prendre par la main à travers les ruelles, entrer dans les passages où vous n’oseriez pas pénétrer ?

Qui connait toutes les anecdotes, curiosités et légendes parce qu’elle est née ici ?



Les activités proposées



Si le patrimoine est riche (n’oublions pas l’église romane Notre Dame sur l’Eau, le Cabinet des Curiosités de la Mairie, la Cluse et son tertre Sainte Anne tout boisé), elle fait montre d’une animation toute l’année, si, si, toute l’année (



De plus, elle est depuis les années 2010, le carrefour de 2 itinéraires nationaux à vélo (la Véloscénie et la VéloFrancette). En outre, les familles adorent passer leurs petites vacances à répondre aux énigmes des Chasses au Trésor, Enquêtes ou autres Rallyes Photo proposés par l’Office de Tourisme.

Les informations pratiques Si Domfront est Plus Beaux Détours de France, ce n’est pas par hasard. Elle est en effet en dehors des grands axes routiers.



Venir en voiture :

→ Le stationnement est le plus souvent illimité (sauf zones bleues) et gratuit, jusque dans les rues médiévales !



Venir en train :

→ Prendre le Paris-Granville. S’arrêter à Flers de l’Orne puis prendre le bus Nomad jusqu’à Domfront.



• Pour les personnes en situation de handicap, le site du château est entièrement accessible (aucune marche).

• Pour la cité, outre l’irrégularité des pavés, un parcours de visite sans marche est à disposition à l’Office de Tourisme

• Des toilettes sont libres sur le site du Château ou à l’arrière de l’Hôtel de Ville.

• La restauration en centre ancien ou quartier Notre Dame permet de manger copieusement, local, frais, fait-maison à des prix plus que raisonnables.

• Une application gratuite “Découvrez Domfront” prolonge l’immersion dans le monde médiéval.

• Notre Dame sur l’Eau, exceptionnel exemple de l’art Roman Normand.

• Le site de la Cluse : deux rochers séparés par la rivière, lieu de très nombreuses activités de loisir : vélo, vtt, canoë, pêche, orientation, escalade…

• De très nombreux manoirs, ouverts en été à la visite.



Pour en savoir plus

● Compte Instagram ● Office de Tourisme www.ot-domfront.com ● Compte Instagram paysdedomfront

Contacter le guide

Guide Conférencière



Mail :

Tél. : + 33 (0) 2 33 38 53 97



