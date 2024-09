L'Irlande vous convie au Carnaval de Derry !

Ancré dans une riche tradition historique, Derry Halloween attire des milliers de visiteurs venus des quatre coins du globe, désireux de vivre une expérience immersive unique en Irlande.Chaque année, la ville se transforme en un véritable théâtre de l'étrange, où se mêlent légendes anciennes et créations artistiques modernes. Les rues pavées de Derry, entourées par ses remparts médiévaux, s'animent avec des défilés de costumes somptueux, des feux d'artifice époustouflants, et des installations artistiques qui plongent les visiteurs dans une ambiance à la fois mystique et festive.Le célèbre "Awakening the Walls" (Le Réveil des Remparts) est l'un des moments forts du festival, où les remparts historiques prennent vie grâce à des spectacles de son et lumières retraçant l'histoire et les mythes de la région.Le festival met également en avant la richesse culturelle de Derry, avec des événements comme des marchés d'artisanat local, des concerts de musique traditionnelle irlandaise, et des représentations théâtrales. Derry Halloween ne se contente pas de célébrer une nuit de terreur, mais offre une véritable immersion dans l'héritage culturel et les traditions de l'Irlande du Nord. En tant que l'un des plus grands festivals d'Halloween d'Europe, il continue de croître en popularité, confirmant Derry comme la capitale mondiale d'Halloween. Halloween à Derry se conclut toujours en beauté avec un feu d’artifice au-dessus de la rivière foyle.Musique, spectacles, défilés et costumes frissonnants, la période d’Halloween est une saison à ne pas manquer en Irlande