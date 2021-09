Depuis 2008, Laurence Gaudart, est la cheffe d’orchestre des enseignes Skimania et Travel Mania en prônant un tourisme de proximité bien pensé.



En 2015 elle décide de racheter la société Travel Mania après avoir passé 15 ans dans le groupe Altiplano souhaitant ainsi être plus libre stratégiquement et financièrement sur les évolutions à apporter dans ce secteur.



Elle s’attaque en parallèle à la formation des accompagnateurs pour la marque skimania qui transporte entre 35000 et 50000 clients chaque saison. Son cheval de bataille : défendre ce métier au plus profond de son âme sur la valeur ajoutée des agences de voyages spécialisées



1987-1999 période dédiée à la gestion des séjours enfants

2000-2015 responsable de skimania et de travel mania et associée minoritaire du groupe altiplano

2015 - rachat de Travel Mania