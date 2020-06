LUNDI - Bretagne : avec plus de 300 séjours packagés, Funbreizh renforce son réseau de revendeurs

La question est loin d’être simple parce que la région est grande et incroyablement variée.On ne voit pas la même chose et on ne ressent pas les mêmes émotions si on se trouve sur une terrasse à Rennes, un jour de grand marché, ou à Belle-Île face aux célèbres Aiguilles de Port Coton.Mon coup de cœur résonne forcément avec mon histoire personnelle et se situe dans les Côtes d’Armor, entre Tréguier et Plougrescant.Beg Vilin, les landes de Porz Scaff et la baie de l’enfer qui permet de rejoindre la Roche Jaune, ne parleront qu’à une poignée de privilégiés mais ce sont des spots naturels très préservés où j’adore aller.Nous les gardons pour nos séjours packagés qui font tout le savoir-faire de notre agence, mais je vais faire une petite exception.Si vous venez dans le pays de Vannes, la Crêperie de la Ferme de Bodérin est à découvrir. Tout ce que l’on aime chez Funbreizh se trouve dans ses murs, son accueil et ses galettes de blé noir au chocolat !Sans hésiter, sa diversité et la richesse de ses paysages. Au risque de paraître un peu bateau, il n’y a pas une région qui ne mérite pas d’être connue.La France est un concentré de lieux incontournables, avec un riche patrimoine qui traverse les siècles, des légendes, de la gastronomie, des expériences et surtout de la rencontre.Ce dernier aspect est probablement l’essence même de ce qui fait le voyage et le point de départ des plus belles aventures humaines. Alors sans hésitez, partez en France.Membre de la France DMC Alliance, nous proposons d’ailleurs désormais à notre réseau de revendeurs de bénéficier directement des offres de nos confrères sur les autres régions de France ( France DMC Alliance mutualise son offre pour mieux vendre la France en agences de voyages ).