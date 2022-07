Publicité Appli mobile TourMaG



La République Dominicaine, un « must » pour l’éco-tourisme

Berceau du Nouveau Monde, la République Dominicaine est une destination privilégiée pour les passionnés d’éco-tourisme. On trouve ici les plus hautes montagnes, les plus grands lacs, les paysages les plus variés, les contrastes les plus extrêmes, la faune la plus diversifiée des Caraïbes. Des parcs nationaux - dont la presqu’île sauvage de Samaná où les baleines viennent mettre bas en hiver – à une impressionnante Cordillère Centrale, le pays a tout pour séduire les amoureux d’un tourisme vert et durable.

Rédigé par Michèle SANI le Dimanche 3 Juillet 2022





Avec ses nombreux itinéraires de randonnées le Parc national Armando Bermúdez qui s’étend sur 767 km2 est l’un des sites d’écotourisme les plus recherchés. Il offre les plus hauts pics des Caraïbes dont l’imposant Pico Duarte.



La région du sud-est qualifiée de « perle du sud » était jusqu’à un passé récent peu fréquentée par les touristes. C’est cependant ici que se situe la Réserve de biosphère transfrontalière La Selle - Jaragua-Bahoruco-Enriquillo (République Dominicaine – Haïti). Inscrite au patrimoine de l’UNESCO depuis 2002 elle doit sa célébrité à ses plages sauvages, ses cascades, ses montagnes abruptes et ses forêts de pins parfumées. Bordée par l’océan Atlantique au nord et la mer des Caraïbes au sud, la République Dominicaine possède 1.600 kilomètres de côtes dotées de quelques-unes des plus belles plages du monde . Elle offre par ailleurs des paysages et des écosystèmes d’une remarquable diversité avec 29 Parcs nationaux (dont deux sous-marins) qui occupent 10 527 km2, 15 Réserves naturelles (2 412 km2), 9 îles protégées, 5 massifs montagneux dont l’impressionnante Cordillère Centrale et son Pico Duarte (3087 mètres).Avec ses nombreux itinéraires de randonnées lequi s’étend sur 767 km2 est l’un des sites d’écotourisme les plus recherchés. Il offre les plus hauts pics des Caraïbes dont l’imposantLa région du sud-est qualifiée de « perle du sud » était jusqu’à un passé récent peu fréquentée par les touristes. C’est cependant ici que se situe la. Inscrite au patrimoine de l’UNESCO depuis 2002 elle doit sa célébrité à ses plages sauvages, ses cascades, ses montagnes abruptes et ses forêts de pins parfumées.

De la rose de Bayahíbe à la parade amoureuse des baleines à bosse Sur la côte sud-est de vastes champs de canne à sucre côtoient quelques-unes des plages les plus pittoresques du pays. Dans cette région Bayahíbe, fondée en 1874, est devenue une destination écotouristique recherchée pour ses plages et son ensoleillement. Les visiteurs y découvrent un authentique village de pêcheurs et une nature exubérante où l’on trouve entre autres merveilles, la fleur nationale, la fameuse rose de Bayahíbe.



On ne présente plus Punta Cana sur la côte orientale. Elle est célèbre dans le monde entier pour ses trésors naturels, ses 160 kilomètres de superbes plages bordées de palmiers, ses eaux cristallines, sa forêt tropicale ses magnifiques hôtels et ses nombreux attraits.

A voi r : la Reserve « Ojos Indigenas » dans le luxueux complexe Puntacana Resort & Club. Réserve naturelle et Parc écologique de 600 hectares, ouverts au public (en payant un petit droit d’entrée).

A faire : parcourir les charmants sentiers de randonnée ombragés qui serpentent à travers une luxuriante forêt tropicale et conduisent à une série de 12 lagons d’eau douce. On peut nager dans la plupart d’entre eux. Quant au paysage environnant, il est spectaculaire à chaque tournant.



Située sur la côte nord-est la péninsule de Samaná est un véritable hymne à la nature avec ses côtes rocheuses, ses plages de sable blanc, ses plantations de cocotiers, ses forêts tropicales aux cascades vertigineuses. Loin de la zone touristique ce joyau naturel inexploré attire les amateurs d’aventure et de nature.

Samaná ainsi que Las Terrenas et Las Galeras sont des destinations d’écotourisme respectueuses de la nature. Elles offrent par ailleurs de nombreuses activités (plongée sous-marine, randonnées, équitation, voile, kitesurf etc.).



Sur une zone d’environ 1.600 km², le Parc national Los Haitises abrite des mangroves, des estuaires et de magnifiques baies. Il est célèbre pour ses magnifiques grottes calcaires aux parois ornées de peintures rupestres, pour ses excursions à la découverte des mangroves exotiques (balades en barque). Il recèle plus de 100 espèces d’oiseaux, 90 espèces de plantes et de nombreux mammifères. On y accède aisément par un petit trajet en bateau via la baie de Samaná.



Dans cette baie de Samaná on peut observer les baleines à bosse qui ont quitté les eaux froides du Canada pour faire leurs parades amoureuses et mettre bas dans les eaux chaudes des Caraïbes. Une réglementation stricte s’applique pour pouvoir les observer.



A savoir : l’observation des baleines s’opère en toute sécurité et respect. En janvier 2011, le ministère de l’Environnement de la République Dominicaine a inauguré le premier mirador terrestre. Situé à Punta Balandra, sur la côte sud-est de la péninsule. Il permet de regarder, depuis la terre ferme, les centaines de baleines à bosse qui migrent vers la zone protégée du sanctuaire des mammifères marins.

Une biodiversité hors du commun Nous le disions la République Dominicaine détient des sites aux contrastes extrêmes. En voici quelques exemples : Las Calderas, le plus grand périmètre de dunes des Caraïbes ; les grottes de Pomier où se réfugièrent les Tainos durant la colonisation. Elles abritent la plus grande collection d’art rupestre des Caraïbes, l’une des plus importantes au monde (plus de 4 000 pictogrammes et pétroglyphes précolombiens) ; la Réserve scientifique Ebano Verde - classée « forêt humide » - aux 621 espèces végétales dont t 153 endémiques dont l’ébène vert splendide et menacé.



Dans ce pays, à l’intérieur des terres comme sur le littoral le climat subtropical favorise une biodiversité hors du commun. On dénombre quelque 8 000 espèces de plantes dont 1 800 endémiques (tels le palmier royal et le pin d’Hispaniola) et 300 variétés d’orchidées. Il y a 254 espèces d’oiseaux dont la « Cotica », un perroquet originaire de l’île devenu l’emblème du pays, 141 espèces de reptiles dont le crocodile américain et l’iguane de Ricord et des lézards et des tortues et 60 espèces d’amphibiens sans oublier le lamantin des Antilles. Ce gros mammifère aquatique herbivore se plait lui aussi dans la baie de Samaná.



A savoir : les amateurs d’éco-tourisme ont aussi le choix pour trouver un hébergement proche de la nature. Nombreux en effet sont les écolodges, les refuges rustiques, camping et autres glamping respectueux de l’environnement.

Parcourez la République Dominicaine

