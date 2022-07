La SNCF affiche un premier semestres 2022 "encourageant"

Le Groupe SNCF a publié les résultats du 1er semestre 2022 qualifiés d' "encourageants" .



Le chiffre d’affaires s'établit à 20,3 Md€ pour la période (+27% vs S1 2021 et +14% vs 2019). Le groupe est porté par les trafics ferroviaires de SNCF Voyageurs et par GEODIS.



" Les bonnes performances de ces deux activités contribuent à une progression significative de l’EBITDA " qui s’établit à 3,0 Md€, soit une progression de 1,6 Md€ par rapport au S1 2021 (+2,6% vs S1 2019).



Le groupe a dégagé un cash-flow libre positif (1,1 Md€) et un résultat bénéficiaire (928 M€).



Les trafics Voyageurs ont enregistré " un net rebond à partir du mois de mars " précise le groupe (chiffre d’affaires en croissance de 36% vs S1 2021 mais en retrait de -4% vs S1 2019), en particulier sur le marché de la grande vitesse, en France et à l’international.