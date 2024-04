La Slovénie, « un petit pays avec beaucoup de potentiel »

Pour l'heure, Top of travel propose différentes formules pour découvrir le pays :de 7 nuits avec petit déjeuner « La Slovénie en liberté » ;de 7 nuits en pension complète « Au cœur de la Slovénie » et « Splendeurs slovène et croate » ;de 7 nuits en hôtel au Bohinj Hotel**** à Bohinjska Bistrica et au Slovenija Life Class**** à Portorose.Enfin, le voyagiste a développé- « au cœur de l'Europe centrale » et « Les cinq capitales» - ce dernier prévoyant la découverte des villes de Ljubljana, Zagreb, Budapest, Bratislava et Vienne.Pour lancer cette nouvelle destination et remplir ses vols affrétés, Top of travel a déjà organiséavec ses principaux partenaires, réseaux de distribution, ainsi que deux présentations à Nantes et Honfleur.Désormais, le voyagiste passe la vitesse supérieure en organisant. Début avril, il a aussi embarqué une dizaine de journalistes - dont votre journal préféré - à la découverte de la destination, sous un soleil presque estival !Après 1h50 de vol, le Groupe a pris la direction de. La station a tout pour plaire avec, accessible en « pletna » - un bateau à fond plat traditionnel.Du haut de la falaise voisine, surplombant le lac, le château perché de Bled (qui renferme un musée sur l’histoire locale, un restaurant et, en contrebas une imprimerie) complète la carte postale.Depuis sa cour intérieure, les visiteurs profitent du point de vue sur le lac, avec en toile de fond, les Alpes juliennes.En dehors de la haute saison (juillet et août), on est surpris par le calme qui y règne. De nombreux sentiers aménagés promettent de belles balades, autour du lac ou dans les montagnes environnantes.A noter que la ville se situe à quelques encablures du