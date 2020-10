La Thaïlande, destination balnéaire

Quand on pense à la Thaïlande, on rêve immédiatement de plages de sable fin bordées d'eau turquoise et de chaleur tropicale. Le pays regorge de plages paradisiaques et vous aurez l'embarras du choix pour vous baigner à travers le pays. Voici un aperçu des principales régions balnéaires de Thaïlande où vous pourrez vous adonner à une séance de farniente…

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Mardi 13 Octobre 2020

Phuket et la côte d’Andaman Dotée de superbes infrastructures touristiques, Phuket est une des stations balnéaires les plus célèbres de la planète. A près de 1000 kilomètres au sud de Bangkok, Phuket est la plus grande île de du pays et s’étend sur 21 kilomètres. Reliée au continent par une route, elle possède une côte bordée de plages de sable blanc et de jolies baies des eaux transparentes de la Mer Andaman avec en toile de fond des collines luxuriantes à la végétation tropicale recouvertes notamment par des milliers de cocotiers.

Koh Chang et la côte Est Koh Chang ou l'île éléphant, fait partie d’un archipel de 52 îles situé dans le Parc National de Mu Ko Chang. C’est après Phuket, la seconde plus grande île du Royaume de Thaïlande. Dotée d’une nature verdoyante préservée et de forêts vierges, elle compte encore beaucoup de plages sauvages. Les plus belles se concentrent cependant sur le littoral ouest de l’île. Koh Chang et d’autres îles de la côte sud Est comme Ko Samet sont de vrais paradis pour les citadins thaïlandais qui viennent s’y oxygéner régulièrement.

Hua Hin et le golfe de Thaïlande Hua Hin est réputée pour sa splendide plage de sable fin qui s'étale sur trois kilomètres. Située sur le côte ouest du Golfe de Thaïlande, soit la côte plus ensoleillée, Hua Hin à environ 300 km de Bangkok. C'est là qu'en 1920, le Roi Rama VII fit construire un palais d'été et la famille royale y réside toujours une partie de l’été. Cependant, contrairement à Pattaya, l'autre destination balnéaire bien connue située de l'autre côté du Golfe, Hua Hin a gardé une atmosphère typiquement thaïlandaise.

Le Sud Ouest du golfe de Thaïlande et ses îles Trois des plus belles îles du pays du sourire se trouvent dans le sud ouest du golfe de Thaïlande à savoir Ko Samui, Ko Pha-Ngan et Ko Tao. Dotée de plages de sable fin et d'une vie nocturne trépidante, Ko Samui enchante les visiteurs avides de dépaysement et de fiesta. Située à 30 minutes de bateau du nord de Koh Samui, Ko Pha-Ngan est l’île idéale pour tous ceux qui aiment la tranquillité et les plages sauvages et préservées. Quant à la petite île de Ko Tao, elle est avant tout réputée pour la plongée sous-marine et le snorkeling en raison de la richesse de ses fonds mais elle est aussi prisée pour sa superbe plage de Sairee qui s’étend sur près de 2 km non loin des principaux hôtels et restaurants.

