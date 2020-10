La Thaïlande, destination de gastronomie et de bien-être

La gastronomie thaïlandaise fait partie des atouts incontestables du pays avec ses plats colorés, variés et parfumés. Mais qui dit Thaïlande dit aussi massages et spas à travers tout le territoire et donc de quoi faire rimer vacances avec bien-être…

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Mardi 13 Octobre 2020

Une des gastronomies les plus raffinées de la planète La cuisine thaï est riche de plats exotiques et d’aliments méconnus dans l’hexagone. Loin de se limiter au fameux Pad thaï, la gastronomie thaïlandaise est au contraire multiple, diversifiée, parfumée aux herbes et aux épices et riche des influences des pays asiatiques voisins comme la Chine et l’Inde. Et on peut la découvrir partout ou presque dans le pays, et principalement à Bangkok où la street food est reine et les marchés nombreux sans oublier les tables de chefs étoilés au Michelin. Enfin, le repas thaï est une expérience en soi car les plats commandés sont généralement servis tous ensemble et on est invité à les partager dans une ambiance conviviale d’autant plus si on est en compagnie des Thaïlandais.

Un pays pour se ressourcer et se détendre Partout à travers le pays, il est possible de se faire masser de la tête aux pieds dans des salons de massage ayant pignon sur rue pour quelques euros ou dans des hôtels avec spa pour des tarifs plus élevés mais tout de même très compétitifs en comparaison avec les tarifs des spas en France et en Europe. Il est donc possible de se faire masser tous les jours sans regarder à la dépense en Thaïlande ce qui permet de se détendre complètement pendant toute la durée de son séjour.



La Thaïlande possède aussi des eaux thermales, notamment à San Kampaeng, dans la province de Chiang Mai, qui est équipée de plusieurs piscines d’eau thermale, chaude ou tempérée, où on peut se prélasser tranquillement. Mais le pays compte aussi une multitude de resorts proposant des soins aux eaux thermales comme le Four Seasons Resort Mae Rim dans la vallée de Mae Rim ou le Banyan Tree Spa Phuket qui est le premier établissement thermal de luxe à avoir été lancé dans le sud asiatique dans les années 1990.



La capitale thaïlandaise propose quant à elle de nombreux spas hauts de gamme, aux prix très compétitifs, qui offrent une large panoplie de soins et massages thaïs ou internationaux comme par exemple le Banyan Tree Spa Bangkok ou le Grande Spa et Fitness Club Sheraton.



