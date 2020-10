La Thaïlande, destination écotouristique

La Thaïlande n'est pas seulement une destination pour les amateurs de plages et de farniente, c'est aussi un pays à la nature préservée et aux grands espaces où il est possible de pratiquer des nombreuses activités outdoor.

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Mardi 13 Octobre 2020

Une nature luxuriante La Thaïlande compte une grande diversité de paysages et d’espèces végétales parmi lesquelles des bougainvilliers, des lotus, des cocotiers et une multitude de plantes et d’arbres tropicaux. Du Nord au Sud, des collines du Triangle d'or en passant par les montagnes du Sud bordées d’eaux transparentes et les plaines de rizières de l'Isaan, les paysages de Thaïlande sont un émerveillement permanent. Cette nature foisonnante abrite également de nombreux mammifères (éléphant, singes, tigres, léopards...) qu’on peut observer dans plusieurs parcs nationaux, sans oublier les poissons multicolores et la faune marine (requins, raie, tortues…).

Le paradis des randonneurs Grâce à ses paysages préservés, la Thaïlande est le terrain de jeu idéal des randonneurs, et plus encore dans le Nord de pays en raison de son relief, entre montagnes, collines, vallées et forêts. On peut notamment y faire des excursions dans la jungle et partir à la rencontre de communautés des tribus montagnardes Lahu et Mien dans le district de Mae Chaem à Lampang à plus de 1 000 mètres d'altitude. Le Nord est aussi une région d’agriculture biologique avec des rizières, des plantations de café, de thé ou de macadamia à perte de vue. Entre deux randonnées, on peut d’ailleurs visiter de fermes d’agriculteurs et déguster des produits frais.

Une destination idéale pour la plongée sous-marine Avec ses deux façades maritimes, ses eaux chaudes et transparentes, sa multitude d’îles et ses fonds marins riches le pays du sourire est aussi celui de la plongée sous-marine. Et c’est même un des meilleurs endroits du monde pour passer son baptême de plongée avec de nombreux clubs et écoles de plongée partout dans le pays, sur les côtes ou sur les îles. Les eaux sont poissonneuses et riches en espèces aquatiques variées des poissons tropicaux aux requins léopards en passant par les barracudas. Les autorités marines thaïlandaises se sont par ailleurs engagées activement dans la protection des récifs coralliens et ont notamment investi dans des récifs artificiels qui ont été répartis dans différents régions de Thaïlande. Parmi les sites de plongée les plus prisés du pays du Sourire : la Mer d’Andaman qui s’ouvre sur l’Océan Indien et le Golfe de Thaïlande à l’est du pays dans la Mer de Chine.

