La Tunisie accueille 2 nouveaux Mondi Club Avec plus de 90 000 sièges engagés pour la saison été 2023, et au départ de nombreuses villes de province, la Tunisie reste sans conteste l’une des destinations phare de la production de Mondial Tourisme.

Après un début d’hiver qui a vu le nombre de réservations longs séjours considérablement augmenter, la saison estivale s’annonce prometteuse pour la Tunisie avec un carnet de commandes chez Mondial Tourisme en très nette avance par rapport à l’année précédente.

Rédigé par Laure Chevrinais le Lundi 23 Janvier 2023

2 nouveaux Mondi Club pour la destination :

Après l’arrivée de 5 nouveaux Mondi Club pour 2023 (Turquie, Kos et République Dominicaine) la production Tunisie accueille également 2 nouveaux établissements et se voit donc doter dès cet été de 6 clubs maison. En effet, en complément des établissements présents depuis le début de l’aventure Mondi Club (le Seabel Aladin 3*sup à Djerba, le Vincci Marillia 4* à Hammamet puis l’année suivante le Thalassa Aquapark 4* à Mahdia et le One Resort Jockey 4* à Monastir), le Zita Beach Resort 4* à Zarzis a rejoint la famille des Mondi Club. Programmé depuis plusieurs années par le voyagiste et ayant rencontré un franc succès auprès de ses clients grâce à un service de grande qualité, il a été décidé de le labelliser pour la prochaine saison.



Petit dernier à arriver dans la production, le Shalimar 4* à Hammamet niché au cœur de jardins arborés de magnifiques palmiers, devient le premier hôtel 100% Mondi Club. Repris depuis peu par la chaîne Welcome, il est actuellement en totale rénovation (nouveau mini-club, construction d’une nouvelle piscine avec petit aquapark, d’un amphithéâtre, d’un beach bar et d’un restaurant à la carte ainsi que la rénovation de ses 243 chambres réparties entre un bâtiment principal et des bungalows). Les premiers clients pourront y séjourner dès le mois d’avril et profiter des nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation Mondi Club.

Un stock aérien important :



La brochure été est actuellement en cours de distribution. Vous pouvez également la consulter en ligne dès à présent :



Mondial tourisme propose des départs de nombreuses villes en France (Paris, Strasbourg, Nantes, Nice, Marseille, Lille, Toulouse, Lyon, Mulhouse, Bordeaux) ainsi que de Bruxelles et Genève. Des vols sont mis en place toute la semaine, donnant la possibilité à vos clients d’avoir une totale flexibilité sur le choix de la durée de leur séjour (à partir de 3 nuits)La brochure été est actuellement en cours de distribution. Vous pouvez également la consulter en ligne dès à présent :

