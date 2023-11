La presse professionnelle, tiers de confiance de l'industrie touristique 🔑

« Dans un monde de désinformation alimenté par des images générées par l’IA, des deepfakes et des influenceurs fictifs, ainsi que par la détérioration de la réputation des médias sociaux, les organismes de presse tels que le New York Times et la BBC, ainsi que les journalistes indépendants, deviendront des sources d’informations très prisées.



Selon les données de Forrester pour 2023, la réputation des médias sociaux est en chute libre dans le monde entier. 81 % des adultes qui utilisent Internet aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie s’accordent à dire qu’il y a beaucoup de fausses nouvelles et d’informations erronées sur les médias sociaux.



Les chiffres ne sont guère meilleurs en Chine métropolitaine, où 63 % des adultes qui utilisent Internet partagent ce point de vue.

Dans ce contexte, un regain de confiance dans les médias est nécessaire.



Cette résurgence devra servir d’indicateur de tendance pour les médias sociaux et les entreprises technologiques, qui devront donner la priorité à la crédibilité des sources et à la provenance des données.



Alors que la démarcation entre le vrai et le faux s’estompe, les organisations doivent redoubler d’efforts dans leurs activités de marketing en s’alignant sur les médias de premier plan et s’assurer qu’elles sont considérées comme des sources fiables et dignes de confiance par les journalistes, les acheteurs, les investisseurs et d’autres publics essentiels.



Les préoccupations relatives à la sécurité des marques devraient également encourager les organisations à se dissocier des médias qui ne parviennent pas à endiguer la vague de « fake news ».