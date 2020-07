Lancement de GREAT, 1ère association professionnelle des Activités de Tourisme

GREAT est né en juin 2020, au cœur de la crise du COVID-19. Les entreprises offrant des activités de tourisme, face à l'arrêt brutal et total de leur activité, se sont retrouvées démunies et isolées.



Démunies face au magma des aides publiques et des décrets. Isolées en constatant le peu d'attention consacrée aux activités de tourisme, alors que les autres secteurs du tourisme (aérien, hébergement, restauration) étaient très actifs via leursfédérations professionnelles.



Pourtant, les entreprises offrant des activités de tourisme représentent des dizaines de milliers d'emplois, et sont la vitrine du tourisme français.



L'ambition de l'Association est de structurer le secteur des Activités de Tourisme et fédérer des centaines d’acteurs, représentant des dizaine de milliers d’emplois sur tout le territoire français.



Objectifs : faire valoir ses intérêts et peser auprès des pouvoirs publics, accompagner les adhérents sur le passage du cap post COVID-19, promouvoir l’hospitalité à la française, et apporter des solutions aux adhérents sur des enjeux majeurs de la profession: digital, juridique, développement commercial, accueil des visiteurs, valorisation de l’offre